"Bu şehre efendi olmaya değil, hizmet etmeye geliyoruz. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Hayallerimizin Kırşehir’ini yine birlikte büyüteceğiz. Bizim hemşehrimiz isterse gece yarısı bile bizi arayıp derdini anlatacak. İsterse projelerin durumunu soracak" Kendirli ve Erkan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak yapmaya geliyoruz. Yıkmaya değil. Gönüller yapacağız, fabrikalar yapacağız, okullar yapacağız, kalpten kalbe giden köprüler yapacağız. Siz isteyeceksiniz biz yapacağız.

24 Haziran Seçimleri için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı söylüyoruz. Türkiye’miz için projelerimizi konuşuyoruz. Yerli marka otomobil diyoruz, Kanal İstanbul diyoruz, 3. Havalimanı diyoruz, yollar, köprüler, hastaneler diyoruz. Biz proje üretiyoruz onlar laf üretiyor.

İstedikleri kadar söylesinler bizim aziz milletimiz bu yalanları yutmaz. Muhalefetin seçim vaatleri yapım değil yıkım dolu. Cumhurbaşkanımız istikrar ve kalkınma hedeflerinden bahsederken muhalefet yıkım vadediyor. Yerli otomobil duracak, Kanal İstanbul projesi başlamayacak, TRT satılacak, TİKA kapatılacak. Bizim milletimiz yıkanı, bozanı değil; yapanı, bir çivi daha çakanı başa tacı eder. Bunu unutuyorlar.

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için çalışıyor, tek derdi ve sevdası Türkiye. Çünkü biliyoruz ki aşk ile çalışan yorulmaz. Bu millete hizmet etmek isteyenin sevdası da aşkı da bitmez.

İşte AK Parti’nin felsefesinden aldığımız hizmet aşkı ile 24 Haziranda Türkiye’mize, Kırşehir’imize hizmet için sizlerin huzuruna çıkıyoruz. Vakit Türkiye Vakti, Vakit Kırşehir vakti."