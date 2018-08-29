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29 Ağustos 2018 15:16

AK Parti Milletvekili Mustafa Kedirli, Akpınar ilçesinde muhtarları dinledi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Akpınar ilçesinde vatandaş ile birlikte muhtarları dinledi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kedirli, Akpınar ilçesinde muhtarları dinledi

29 Ağustos 2018 15:16


İlçe Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, Tarım İl Müdürvekili Suat Veyisoğlu, AK Parti Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı ilçe il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı. İlçe de ve bağlı köylerde yaşanan su sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda muhtarların anlatımları ile meydana gelen sorunlar ve çözümleri tartışıldı. Milletvekili Mustafa Kedirli, muhtarların anlattığı sorunlarım çözümleri için gerekli müdahaleleri yaparak çözüm noktasında ilgili birimlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantı sonrası milletvekili Kendirli ve beraberindeki heyet, belediyeye geçerek belediye meclis üyeleri ile görüşmeler sağladı.


Milletvekili Mustafa Kendirli’nin haftalık düzenleyeceği toplantılarla vatandaşın sorunlarına yerinde çözüm önerileri sunması bekleniyor.




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