Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü görevlileri ile İlçe Kaymakamlığında bir araya gelen milletvekili Kendirli, düzenlenen toplantıda Mucur ilçesinde devam eden yatırımlar ve yapılaması düşünülen projeler hakkında bilgiler verdi.

Mucur ilçesinde bağlı köy muhtarları ile Kaymakamlık ziyareti sonrasında bir araya gelen milletvekili, köylünün sorunlarını ve partiden taleplerini dinledi. Milletvekili Kendirli, Mucur İlçe Danışma Kurulu toplantısının ardından ilçe huzur evine geçerek ziyarette bulundu.

Toplantı ve ilçe ziyareti yapılan istişarenin ardından sona erdi.