Dönem Kırşehir milletvekili Turan açıklamasında, “İmkanlar ve fırsatlar ölçüsünde Kırşehir’e desteğimi devam ettirmek istiyorum. Talep karşılığı değil, fırsatları biz oluşturuyoruz.”dedi.

Eski milletvekili ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Biz bu memleketin çocuğuyuz. Sadece spor alanında değil Kırşehir’deki belediyeleri kardeş belediyeler ilan edip yeni yatırımlar yapıyoruz. Yakında Akpınar’da İlçesinde 1 Trilyon 700 milyar yatırımın inşallah açılışını yapacağız.

Milletvekili arkadaşlarımız da bu alanda çalışmalarını devam ettiriyorlar. 2018 yılında da yeni yatırımlar yapılsın. Onula ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Kırşehir kamuoyuna şu kadar yatırımcılar geldi, şöyle fabrikaların temelleri atılacak diye ilerde açıklamayı gönlümüz çok ister. Bununla ilgili milletvekillerimiz Mikail Bey ile Salih bey altyapı hazırlanmasında ciddi gayretler olduğunu biliyorum.”