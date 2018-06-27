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27 Haziran 2018 08:55

AK Parti’den Kırşehir Milletvekili seçilen Mustafa Kendirli, İl Binasında partililerle bir araya geldi

Kırşehir’de AK Parti’den milletvekili seçilen Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen proğramda İl Başkanı Muzaffer Aslan ve partililerle bir araya geldi.

AK Parti’den Kırşehir Milletvekili seçilen Mustafa Kendirli, İl Binasında partililerle bir araya geldi

27 Haziran 2018 08:55



Partililerin tebriklerini kabul eden Kendirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılan seçimde Kırşehir’de büyük bir oy farkı yakaladığını, bu seçimle Kırşehir ve Türkiye’nin kazandığını söyledi.


Milletvekili Kendirli, "Kırşehir’de partimizde yönetim kurulu üyeliğinden il başkanlığına kadar farklı görevlerde bulundum. Milletimiz şimdi de bize vekillik görevi verdi, daha önce başlatılan projelerin aynı şekilde takipçisi olacağız.



Ulaşım, kamu binaları ve istihdam yatırımları başta olmak üzere başlatılan tüm projeleri durmadan devam ettireceğiz. Kırşehir’in daha fazla kazanımları olması için elimizden geleni tüm teşkilatımız ile sürdüreceğiz. Kentimiz için planladığımız yeni projeler var. Bakanlıklarımız ile ön görüşmelerini yaptığımız önemli yatırımlar da bulunuyor. Bu yatırım ve projelerin en kısa zamanda ihaleleri yapılarak, başlamasını sağlayacağız. Daha önce Kırşehir için hangi sözü verdiysek bunları yerine getireceğiz"dedi.



AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise Kırşehir’de her mahalle, sokak, köy ve ilçede seçim çalışması yürüttüklerini, teşkilatların her biriminin başarıyla çalıştıklarını ifade ederek teşekkür etti.




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