AK Parti’den Kırşehir’de 2 milletvekili atağı

Seçim Koordine Merkezi (SKM) tarafından hazırlanan programlar kapsamında vatandaş ve esnaf ziyaretleri yapan milletvekili adayları Kırşehir’de oluşan birlikteliğin 2 milletvekili ile temsil edilmesi yönünde çalışmalarına hız verdi.

Yerel hizmetlerin güçlü bir şekilde yapıldığını anlatan milletvekili adayları, "Durmadan çalışarak Kırşehir için çaba gösteriyoruz. Bugün gündemde seçim olabilir ama daha önce ilçe ve köylerimize gittiğimizde gündemimizde sizler vardınız.

Mahallelerimizin sorunlarını yerinde tespit edelim diye sizlerle her zaman bir araya geldik. Asıl görevimiz vekalet görevini aldıktan sonra başlıyor. Arzu edilen yerel hizmetleri başkanımız Yaşar Bahçeci güçlü bir şekilde yapıyor. Bizlerde Ankara’dan şehrimiz için gerekli yatırımları getirerek başkanımıza destek olacağız. Bu seçim ülkemizin geleceği için çok önemli bir seçim. Yüksek bir katılım sağlayalım. Akrabalarımıza, dostlarımıza haber vererek, bu seçimden güçlü bir şekilde çıkalım" dediler.

AK Parti’de seçim çalışmalarını SKM belirliyor.