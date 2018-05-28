AK Partili adaylar MHP seçim bürosunu ziyaret etti

Ziyarette karşılıklı ittifak görüşülürken MHP heyeti AK Parti heyetini kalabalık bir gurupla karşıladı.

MHP İl Başkanı Arif Kılıç, seçim stratejisi ve Cumhur İttifakı hakkında bilgiler verirken AK Parti heyeti seçimlerin Türkiye için hayırlı bir sonuçla noktalanacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında birliğe, beraberliğe, bekaya yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin birlikteliğinin önemli olduğunu anlattı.

Öte yandan seçim çalışmaları kapsamında Cacabey Meydanında açılan seçim bürosunda partililerle bir araya gelen AK Parti milletvekili adayı Mustafa Kendirli, iftar sonrası sohbetlere katılarak Seçim Koordine Merkezi tarafından belirlenen bölgelerde vatandaşı dinledi.

Eski İl Başkanı ve Milletvekili adayı Kendirli, "Türkiye, zorlu bir süreçten geçmekte halkımıza neden Cumhur ittifakıyla seçime gidildiğini ve sonrasında oluşacak sistemle birlikte nelerin olacağını anlatıyoruz. AK Parti, yaşadığımız bütün süreçlerde milletin refahı ve Türkiye’nin bekası için mücadele verdi. Bundan sonra ki mücadelemizde insanımız ve kalkınmamıza yöneliktir"dedi.

Seçim çalışmalarına Ankara bölgeden aday olan Hacı Turan’da Kırşehir’e gelerek destek verdi.