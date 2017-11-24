AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, 81 ilde vatandaşın ekonomik beklentisi ve taleplerini dinlemek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla başlatılan ‘Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’ projesi kapsamında Kırşehir’de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Forum kapsamında üç aşamalı bir çalışma yapılacağını belirten Salman, Kırşehir’in tüm kesimleriyle toplantılar gerçekleştirileceğini, vatandaşlarla yüz yüze anketler yapılacağını ifade etti. Sanayiciden eğitimciye kadar tüm beklentileri anketle bildireceklerini anlatan Selman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanayiden eğitime kadar tüm sektörlerin fotoğraflarını çekerek memnuniyet anketleriyle vatandaşların hükümetten öncelikli beklentilerini ön plana çıkartacağız. Üç aşamalı olarak yürüteceğiz. İlk ayağını teşkilat mensuplarımızla yapacağımız toplantılar oluşturuyor. İkinci kısmını ise iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Bu kesimlerin görüşlerini alacağız. Şehirlerin ekonomik ihtiyaçlarını sektörel bazda ve en detaylı şekilde ele alarak mevcut durumunu görünür kılmayı hedefliyoruz. Üçüncü aşamada halkla yüz yüze anketler gerçekleştireceğiz.”

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise belediyelerin şehirlerin ekonomik yönüne katkı yapacak yatırımlarına hükümetin teşvikler vermesi gerektiğini belirtti.