Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 13:05

AK Partili Selman: “Ekonomide mikro düzeyde incelemeler yapılması hedeflenmekte”

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, ekonomide mikro düzeyde incelemeler yapmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Partili Selman: “Ekonomide mikro düzeyde incelemeler yapılması hedeflenmekte”

24 Kasım 2017 13:05


AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, 81 ilde vatandaşın ekonomik beklentisi ve taleplerini dinlemek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla başlatılan ‘Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’ projesi kapsamında Kırşehir’de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Forum kapsamında üç aşamalı bir çalışma yapılacağını belirten Salman, Kırşehir’in tüm kesimleriyle toplantılar gerçekleştirileceğini, vatandaşlarla yüz yüze anketler yapılacağını ifade etti. Sanayiciden eğitimciye kadar tüm beklentileri anketle bildireceklerini anlatan Selman, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Sanayiden eğitime kadar tüm sektörlerin fotoğraflarını çekerek memnuniyet anketleriyle vatandaşların hükümetten öncelikli beklentilerini ön plana çıkartacağız. Üç aşamalı olarak yürüteceğiz. İlk ayağını teşkilat mensuplarımızla yapacağımız toplantılar oluşturuyor. İkinci kısmını ise iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Bu kesimlerin görüşlerini alacağız. Şehirlerin ekonomik ihtiyaçlarını sektörel bazda ve en detaylı şekilde ele alarak mevcut durumunu görünür kılmayı hedefliyoruz. Üçüncü aşamada halkla yüz yüze anketler gerçekleştireceğiz.”


Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise belediyelerin şehirlerin ekonomik yönüne katkı yapacak yatırımlarına hükümetin teşvikler vermesi gerektiğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
9
°
C
  • Cumartesi
    9°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç