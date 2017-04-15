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15 Nisan 2017 16:54

Amatör Kümede Evranspor şampiyon oldu

Amatör Kümede mücadele eden Evranspor, 14.

Amatör Kümede Evranspor şampiyon oldu

15 Nisan 2017 16:54

Hafta müsabakasında Mucurspor’u 3-1 yenerek 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.


Ahi Stadı’nda oynadığı karşılaşmada rakibi Hüseyin Güneş, Murat Arslan ve Ümitcan Özbek’in kendi kalesine attığı golle mağlup eden sarı-siyahlılar ligi 39 puanla birinci sırada bitirerek şampiyon oldu.


Kırşehir 1.Amatör kümede geçtiğimiz hafta Yeni Çayağzıspor’u 2-1 yenerek lider olup şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet alan Evranspor, hafta sonu oynanan maçta Mucurspor’u da 3-1 yenerek şampiyon olmayı başardı.


Maçın ardından şeref tribününde düzenlenen kupa töreninde şampiyon olan Evranspor’a şampiyonluk kupasını Vali Necati Şentürk verdi. Maç sonrası açıklamada bulunan Evranspor Kulüp Başkanı Alparslan Demirbaş, Kırşehir’de altyapı ile birlikte üst liglerde mücadele eden bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.




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