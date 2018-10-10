Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı.

Aşıkpaşa Spor Salonunda düzenlenen açılış programına; Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emre Aslan, ASKF Başkanı Kazım Kaya, Kulüp başkanları,Kurum amirleri, Antrenörler,Beden Eğitimi Öğretmenleri ile sporcular ve aileleri katıldı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Taekwondo, Karate ve Güreş branşlarında eğitim gören sporcuların yaptığı gösterilerle program son buldu.