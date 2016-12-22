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22 Aralık 2016 09:32

Anaokulu öğrencileri ‘yerli malı’ haftasını kutladı

Anaokulu öğrencileri ‘yerli malı’ haftasını kutladı

22 Aralık 2016 09:32

Fatoş Çetin Anaokulu öğrencileri ebeveynlerinin de katılımları ile yöresel ‘yerli malı’ haftası kutlaması yaptı.
Öğrencilerin yöresel kıyafetler giyerek ebeveynlerini karşıladığı kutlamada yöresel yemekler ebeveyn tarafından hazırlanarak çocuklara servis yapıldı.
Yöresel kıyafetlerle çocukların kültürel değerlerin farkında olduğunu belirten öğretmen Zübeyde Artım, kültürü ebeveynin de katılımı ile tamamen yöresel yemeklerden oluşan menülerle öğrencilerinin yaşamalarını istediklerini söyledi.
Sınıf öğretmeni Zübeyde Artım, “Her yıl normal meyve sebze ve evlerde yapılan menülerle öğrencilerimizin yerli malı haftasına katılımlarını sağlıyorduk. Bu yıl ise okul yönetimimizin belirlediği ve velilere de anlattığımız etkinlik kapsamında okul da öğrenci-veli-öğretmen katılımı ile yerli malı haftasını kutlamak istedik.”dedi.
Öğrencilerin okul genelinde velilerini yöresel kıyafetlerle karşıladığını söyleyen Zübeyde Artım, “Çocuklarımızın giydikleri kıyafetin farkındalık oluşturmasını sağlamak ve neden böyle bir karşılama yapıldığını ise benliklerine işlemek için yaptığımız uygulamaya velilerimizde destek verdi. Hiçbir yabancı madde bulunmadan yöresel Türk mutfağını okulumuzda yaşattık. İnşallah bir sonraki yıl yerli malı haftası etkinliklerini daha da genişleterek kutlayacağız.” diye konuştu.
Okulda yapılan anlatımlarla çocuklarının zararlı yiyeceklerden uzak durduğunu anlatan Okul Aile Birlik Başkanı Selda Öz ise yaptığı açıklamasında, “Okul yönetiminin aldığı karar bizleri de mutlu etti. Bizler çocuklarımızın kendi öz kültürümüzü bilerek yetişmesi amacı ile yapılan uygulamaya fire vermeden destek sunduk. Çocuklarımızın hafta etkinliklerinin yanı sıra okulda verilen beslenme saatinde dahi yöresel ürünler istemeleri yapılan etkinliklerin de önemli olduğunu gösterdi. Hazır yiyeceklerden çocuklarımızın uzak durmaları geleceğimiz açısından sevindirici.” ifadelerini kullandı.



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