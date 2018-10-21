Arkeolog Mehmet Göktürk: “Tarihi belgeler Ahiliğin merkezini Kırşehir olarak gösteriyor”

ı Veli'nin Kırşehir bölgesini yurt edinmesi, Türk ve Müslüman varlığının ortaya konması ile Ahi Evran faaliyetlerini bu bölgede gösterdi" dedi.

Türkleşme ve Müslümanlaşma döneminde Kırşehir'de Ahilerin faaliyetlerine başlandığı yönünde bilgilerin olduğunu anlatan Arkeolog Mehmet Göktürk, “Kırşehir önemini Türkleşme ve Müslümanlaşma döneminde sağlamış. Babıalilerin bu bölgeleri yurt tutması sonrasında Hacı Bektaş-ı Veli bu bölgeleri yurt edinerek bu bölgelere Türk ve Müslüman varlığını (Alevi Bektaşi-Türk Müslüman) getirdi. Bu sürecin arkasından Ahi Evran, faaliyetlerini burada devam ettirdi. Baba İlyas'ın torunlarından olan Baba Muhlis, Aşıkpaşa gibi düşünürler de İç Anadolu Bölgesi'nde yetişip eser verdiler”dedi.

Ahi Evran'ın 13. yüzyılda İran bölgesinden geldiğini belirten Göktürk, “Ahi Evran'ı daha çok dünyevi işlere yönelik kabul etmek gerekiyor. Ahi Evran Anadolu'da esnaf ve sanatkarların teşkilatlanmasını sağlayan Ahilik müessesesinin kurulmasına önayak olan bir kişilik. Ahi Evran'ın 17 bilinen eseri var. Daha fazla eserinin de olabileceği düşünülebilir” diye konuştu.

“Kayseri'de yılan sokmasına karşı panzehir üretiyordu”

Ahi Evran'ın Kayseri'de yılan sokmasına karşı panzehir ürettiğini söyleyen Göktürk, “Ahi Evran'ın Kayseri'de yılan sokmasına karşı panzehirle uğraşan bir kişilik olduğunu Öğretim Görevlisi Mikail Bayram araştırmaları sonrası tespit etmiş. Ahi Evran'ın Ahilerle birlikte hareket eden ve Ahilerin reisi olduğu bu yolda savaşlara girdiğini tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. Ahi Evran yaşadığı dönemde çok aktif ve dönemin Moğol saltanatına, belki de Selçuklu saltanatına karşı mücadele vermiş olması nedeniyle efsaneleştiğini kabul etmekte fayda var. Ahi Evran'ın türbe ve zaviyesi muhtemelen 13. yüzyıl sonlarında meydana gelmiş, burada bulunan mezarlığın dönemin Ahileri tarafından oluşturulduğunu düşünmekte fayda var. Ahi Evran'ın ölümünden sonra ya da o sıralarda bir tekke veya bir dergah yapıldığını biliyoruz. 13. yüzyıl sonlarında Ahi Evran'a ait bir türbe yapıldığı ve türbeye de defnedildiğini de biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahi Evran Türbesi'nin Kırşehir'de olmasının ise Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğunun açık göstergesi olduğunu anlatan Göktürk, Ahi Evran'ın türbesinin Kırşehir'de olmasının Ahiliğin merkezi olmasını kanıtladığını, tarihsel süreçte başkent olma görevini Kırşehir'in yapıp yapmadığının bilinmediğini fakat Romalılar döneminde bir dönem başkent olduğu yönünde bilgilerin olduğunun irdelenmesi gerektiğini söyledi.