Aşıkpaşa şiir şöleninin 7.'si yapıldı

Kırşehir'de bu yıl 7.'si gerçekleştirilen Aşıkpaşa şiir şöleninde Azerbaycan, Irak, Yunanistan, Kırım ve Doğu Türkistan'dan şairler şiirleri ile katılımcıların beğenisini topladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen şiir şöleninde konuşan Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Gurubu Başkanı Veysel Turgut, şiirlerin saz ve söz ile insanlara ilham kaynağı olan gönül dostları olduğunu belirtti.

Turgut, şiir şöleninin açılışında yaptığı konuşmada, "Doğu Türkistan, Rumeli, Musul, Kırım ile Türk dünyasının gönül dostları ile seslendik. Türkçe'nin üç kıta da nasıl ses verdiğini özgün yorumlarla gördük. Şiir okumak; türkü söylemek ve onları seslendirmeleri dinlemek bu şölenin esas amaçlarından birisidir"dedi.

Türkiye'nin kültür başkentlerinden birisi olan Kırşehir'in Alperen ve velileri de yaşattığını anlatan Turgut, "Şiir şöleni ile amacımız bizlere bu toprakları yurt yapan insanları da unutmamaktır. Şiir; gönüllerin kapılarını da dostça çalabilmektir. Yurt içi ve yurt dışından gönüllerle seslenen her misafirimize teşekkür ederim"diye konuştu.

Program, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi görevlisi Prof. Dr. Nadir İlhan'ın Aşıkpaşa'nın fikir hayatı ve yaşadığı süreçleri anlatmasının ardından farklı bölgelerden gelen şairlerin şiirlerini seslendirmesi ile devam etti.