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22 Haziran 2017 03:10

Aşırı alkolden otomobilinde uyudu polise ‘park halindeyim suç işlemedim’ dedi

Kırşehir’de alkolün dozunu kaçıran bir sürücü polisin verdiği çaba sonrası uyuduğu otomobilinden çıkartılınca ‘park halindeyim suç işlemedim’ dedi.

Aşırı alkolden otomobilinde uyudu polise ‘park halindeyim suç işlemedim’ dedi

22 Haziran 2017 03:10


Otomobilini önce sokak ortasında bir süre bıraktığı ileri sürülen ve mahallelinin yaptığı ihbar sonrası otomobilini park eden sürücü polisle yaşadığı diyalog sonrası ikna edilerek evine bırakıldı.


Yenice Mahallesi 208. Sokak üzerinde otomobilinin içerisinde aldığı alkol etkisi ile uyumuş halde bulunan M.Y., polisin bir süre uğraşı ile otomobilinden çıkartıldı. Polisi karşısında görünce şaşkınlıkla aracının park halinde olduğunu ve suç işlemediğini ifade etmeye çalışan sürücü 112 ekiplerinin tedavisini de reddedince ikna edilerek evine bırakıldı.


Sürücü M.Y.,’ye alkol testi ise 112 ekipler tarafından yapıldı.




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