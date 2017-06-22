Otomobilini önce sokak ortasında bir süre bıraktığı ileri sürülen ve mahallelinin yaptığı ihbar sonrası otomobilini park eden sürücü polisle yaşadığı diyalog sonrası ikna edilerek evine bırakıldı.

Yenice Mahallesi 208. Sokak üzerinde otomobilinin içerisinde aldığı alkol etkisi ile uyumuş halde bulunan M.Y., polisin bir süre uğraşı ile otomobilinden çıkartıldı. Polisi karşısında görünce şaşkınlıkla aracının park halinde olduğunu ve suç işlemediğini ifade etmeye çalışan sürücü 112 ekiplerinin tedavisini de reddedince ikna edilerek evine bırakıldı.

Sürücü M.Y.,’ye alkol testi ise 112 ekipler tarafından yapıldı.