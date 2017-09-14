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14 Eylül 2017 16:10

Astronominin insan üzerindeki etkileri anlatıldı

Kırşehir’de Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından organize edilen programda ‘Astronominin İnsan Üzerindeki Etkileri’ anlatıldı.

Astronominin insan üzerindeki etkileri anlatıldı

14 Eylül 2017 16:10


İlkokul ve Orta Okul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda konuşan Halil Can Bagcı, Avrupa ülkelerinde astronomi eğitimlerinin genç yaşlarda verildiğini söyledi.


Bagcı, konuşmasında, “Astronomi ve bilimi sevdirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Avrupa ülkelerinde astronomi ve bilimi sevdirmeye erken yaşlarda başlıyorlar. Genç yaşlarda astronomi ve bilime olan merakı ortaya çıkartmak gerekir.


Kırşehir’de bizler de astronomi seminerleri ile birlikte başlangıç yapmak istiyoruz. Bilimin verilmli olduğunu gençlerimize ve yeni yetişmekte olan çocuklarımıza açıklamak istiyoruz. Bu çaba doğrultusunda da tarihi objelerden hem kendimiz faydalanıyor hem de çocuklarımızı faydalanmaya teşvik ediyoruz”dedi.




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