Astronominin insan üzerindeki etkileri anlatıldı

İlkokul ve Orta Okul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda konuşan Halil Can Bagcı, Avrupa ülkelerinde astronomi eğitimlerinin genç yaşlarda verildiğini söyledi.

Bagcı, konuşmasında, “Astronomi ve bilimi sevdirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Avrupa ülkelerinde astronomi ve bilimi sevdirmeye erken yaşlarda başlıyorlar. Genç yaşlarda astronomi ve bilime olan merakı ortaya çıkartmak gerekir.

Kırşehir’de bizler de astronomi seminerleri ile birlikte başlangıç yapmak istiyoruz. Bilimin verilmli olduğunu gençlerimize ve yeni yetişmekte olan çocuklarımıza açıklamak istiyoruz. Bu çaba doğrultusunda da tarihi objelerden hem kendimiz faydalanıyor hem de çocuklarımızı faydalanmaya teşvik ediyoruz”dedi.