Ataman: “Batı demokrasi krizi yaşıyor"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen Toplum, İktidar, Siyaset Kongresinde konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhittin Ataman, Batı'nın demokrasi krizi yaşadığını söyledi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda yapılan Toplum, İktidar, Siyaset kongresi açılışına KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, rektör yardımcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Batı'nın gücüne rağmen ekonomik bir kriz içinde olduğunu belirten Ataman, “Bizim içerisinde bulunduğumuz sistemin adı Batı sistemi batı modern dünyanın banîsidir. Değerleri ve kurumlarıyla bugün içerisinde yaşadığımız kurumları ve normları ortaya çıkartan dünya. Bugün bakıldığı zaman Batı dünyasının değerleri itibariyle bir kriz içerisinde olduğunu görüyoruz. Batı ne liberal demokrasiden yana bir dünyadır ne de serbest piyasadan yana olan kapitalistik bir dünya görüşüne sahiptir. İkisi de yok. Batının kendi inandığı ve yaymaya çalıştığı değerlere sırtını dönmesi ve ayrı siyasetler geliştirmesi içerisinde yaşadığımız krizin temel nedenlerinden bir tanesi. Batı, kendi içerisinde de demokrasi krizi yaşıyor. Ama batının demokrasiye bakışında ki sakatlık batı dışında ki dünyaya bakışında ortaya çıkar. Son on yıla bakıldığında batının demokrasine müdahale ettiği birkaç devlet var. En dramatik olanı Mısır'dır. 4 bin yıllık Mısır tarihi boyunca ilk defa özgür ve şeffaf yapıldığı kabul edilen seçimlerden sonra iktidara gelen Muhammed Mursi'nin ABD'nin diğer batılı devletlerle ve körfez devletlerle Mursi'nin iktidarına nasıl son verildiğini biliyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin 15 Temmuz'undan batılı devletlerin kayıtsız kaldığını ve buna katkı sağlamadığını söylemek imkansız. Sadece İngiltere istisnası var. Darbe girişimini kınayan bir batılı devlet bile olmadı. Türkiye'de darbeciler değil, darbe girişimine katılan insanlar değil darbeyi engellemeye çalışan insanların batı dünyasında eleştirildiğini söylesem yeterlidir. BM sistemi de bir kriz içerisinde Suudi Arabistan Prensi üzerinden bir bölgesel projeksiyon yapıyordu ABD, canavarca hunharca suikasttan sonra o projesi de çöktü. Aslında başarılı olma ihtimali çok düşük olan bir projeydi. Kendilerine ait projeleri vardı" diye konuştu.

“Türkiye, ABD ve Batıya siyasi muhalefeti doğrudan yapan ülke”

Türkiye'nin ABD ve Batı'ya doğrudan siyasi muhalefet yaptığını bildiren Ataman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Küresel ölçekte e doğrudan ve net şekilde yapan birinci ülkedir. Çin hala siyasi muhalefet noktasında değil. Çin dünyanın bir numaralı ekonomik ve askeri gücü olacak diye bekleniyor. Türkiye şuanda ABD'ye ve batıya siyaseti doğrudan yapan birinci ülkedir. Türkiye bir şekilde bu siyasi muhalefeti yapmak zorunda bırakıldı. Türkiye; BM,NATO, G-20 gibi küresel platformlarda muhalefeti temsil etmeye başladı. Türkiye, uluslar arası sitemin adil bir biçimde yeniden dizayn edilmesini ifade ediyor. Dünya 5'ten büyüktür sözü bu yönde yapılmış bir çağrıdır”