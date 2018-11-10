Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı

KIRŞEHİR (iHA) – Kırşehir'de Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yıl dönümünde sevdiği şarkılar ve şiirlerle anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen programla ölüm yıl dönümünde anılan Mustafa Kemal Atatürk için şiirler ve sevdiği şarkılar okundu. Programda Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan slayt izlettirildi. Atatürk'ün sevdiği şarkıların okunduğu programda Kırşehir çarşı taraftar grubu üyeleri Andımızı okudu. Program tarihten anekdotların anlatımıyla son buldu.