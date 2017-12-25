Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin 98’inci yıldönümü kutlandı

Cacabey Meydanındaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Atatürk’ün Kırşehir’de karşılandığı yer olan Gazi Parkında devam etti. Kaleden üç pare top atılması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Necati Şentürk, Türk Milleti için Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Paşa’nın en büyük güç olarak gördüğü milletinin desteğini arkasına alarak hareket ettiğini belirten Vali Necati Şentürk, “Mustafa Kemal Paşa, Sivas ve Erzurum Kongrelerinde alınan kararlar ile milli mücadele sürecini yeni bir boyuta taşımış, vatanın müdafaası için kurulan Temsil Heyeti ile birlikte milli mücadelenin merkezi olarak seçilen Ankara’ya hareketini sürdürmüştür. Yol güzergâhındaki şehirlerde de görüşmelerini sürdüren ve kongrelerde alınan kararları Anadolu’nun her tarafına yaymaya çalışan Mustafa Kemal Paşa’nın 21 Aralık 1919 tarihinde Mucur’a, 24 Aralık günü Kırşehir’e, 25 Aralık günü de Kaman’a gelişi vatanın kurtulması için teşkilatlar kuran vatansever Kırşehirliler tarafından büyük bir coşku ile karşılanmıştır” dedi.

Kırşehir’in herhangi bir işgale maruz kalmadan vatan müdafası için gerekli desteği sunduğunu anlatan Vali Şentürk, “Kırşehir, herhangi bir düşman işgaline maruz kalmamasına rağmen Kurtuluş Savaşı’na gerek askeri, gerek malî olarak büyük katkı sağlamış; mitinglerle, protesto telgraflarıyla ve kurulan derneklerle milli mücadele ruhunun amacına ulaşmasına katkıda bulunmuşlardır.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı, milletimizin vatan ve millet sevgisi, sabrı, azmi ve imanı ile kazandığı tarihi bir savaştır.

Emsalsiz bir zaferle taçlandırılan milli mücadelede halkımız tek yürek olmuş, tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilemiş ve zafere ulaşmıştır”diye konuştu.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise törende yaptığı konuşmasında, “Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir’de beş gün boyunca kalarak çeşitli temaslarda bulunmuş, milli mücadele ve Sivas Kongresi’nde alınan kararları Kırşehirlilerle paylaşmıştır.

Günümüzde gençlerimizin tarihimizi doğru bir şekilde bilmesi çok önemli. Ülkemizin hangi şartlarda bugünlere geldiğini, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu bilmek geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmek adına mühimdir.

Bu yüce milleti esaret altına almak, topraklarının parçalanmak istenildiği bir dönemde milli ruhun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tekrar şahlanması ve önümüze çıkan engellerin aşılması da son derece önemlidir.

Günümüz şartlarına göre hiçbir iletişim aracının olmadığı, gıda sorunu yaşandığı bir dönemde yola çıkan heyetin yolculuk boyunca yaşadıkları sıkıntıları göz önüne alırsak ülkemizin bugünlere nasıl geldiğini anlarız. Anadolu’nun her köşesinde milletimiz Atatürk’ü ve beraberindeki heyeti bağrına basmış ve milli mücadeleye büyük destek vermiştir. Böylesine önemli bir güzergâhta yer almak biz Kırşehirliler için onur vericidir” ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemine dair şiirlerin okunması Atatürk’ün Kırşehirli Gençler Derneği anı defterine yazdığı metin ile Atatürk’e bağlılık andının okunduğu tören, yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.