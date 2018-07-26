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26 Temmuz 2018 18:02

Bağbaşı yolunda römork devrildi: 18 yaralı

Kırşehir’de beden işçilerini taşıyan römorkun devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

Bağbaşı yolunda römork devrildi: 18 yaralı

26 Temmuz 2018 18:02


Kaza, Bağbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Römorkun lastiğinin patlaması ile meydana geldiği öğrenilen kaza da 1’i yoğun bakım ünitesinde 17 kişi yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


İddiaya göre römork şöförü Ş.A.,’nın aşırı hız yapması sonrasında lastiği patlayan römork yan yattı. Yaralıların çoğu ayakta tedavi edildiği kazada S.S.,, oluşan iç komplikasyon nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.


Bağbaşı yolunda meydana gelen kazada beden işçileri M.Ö.,Y.A.,S.D.,E.Ö.,Ş.A.,(şöför) F.A.,E.Ö.,K.D.,N.E.,M.C.K.,N.O.,D.Ü.,A.A.,F.A.,Ç.Ş.,S.S.,Z.U.,Y.A., tedavi altına alındı. Durumları stabil hale gelen yaralılar taburcu ediliyor.


Kazayı öğrendikten sonra Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AEÜ Rektörü Vatan Karakaya, Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İş-Kur Müdürü Metin Ülgen Kaya hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti. Kazazedelerin yakınları ise Vali Akın’a yaşadıkları durumu anlatarak sorunlarına çözüm istedi.




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