Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kırşehirlilerin bayramını kutladı. Mesajında gelenekleri kuşaklardan kuşaklara aktarmak için yaşamalı ve paylaşımda bulunmak gerektiğini kaydeden Bahçeci, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayını hep birlikte huzur içinde tamamladık. Rabbim inşallah tekrar ağız tadıyla sağlıklı, huzurlu bir şekilde herkesi sevdikleriyle yeni bir Ramazana ulaştırır. İnşallah Rabbim bizlere nice Ramazanları görmeyi nasip eder. Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzellikleri içerisinde barındıran rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı, mübarek Ramazan ayını uğurlarken, hoşgörü kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bahçeçi, mesajını şu şekilde tamamladı:

"Bayramlar, sosyal hayatımızın en müstesna ve en güzel zaman dilimleridir. Zira akrabalar arasında ziyaretleşmeler ve kaynaşmalar muhabbetle zirveye ulaşır. Gönüller huzur ve sevinçle dolar. Böylece tebessümle anacağımız hoş hatıralar oluşur. Bu gelenek ve göreneklerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamız için toplum olarak bu güzellikleri yaşamalı ve paylaşmalıyız. Her yıl gelip geçen ve sıradan günler olmaktan öte bayramlar; dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu "Beni" "Biz" yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verip, Hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağırmaktır. Hakikati duyurmak, adaleti yüceltmek, sevgiyi, barışı, huzur ve hoşgörüyü yaymaktır. Ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için rabbimizin bizlere bir lütfü, bir ihsanı, bir armağanı olan bu bayramın, İslam coğrafyasında akan gözyaşı ve kanın dinmesi için bir vesile olmasını gönülden istemeli, bu yönde hep birlikte dua etmeliyiz."