Daha temiz bir Kırşehir için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "“Kırşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projeler ile şehrimizin çehresini değiştirirken, vatandaşlarımızın yaşadıkları şehirden mutlu olabilmeleri adına her geçen gün artan hizmet ağımız ile örnek bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. İlk günkü heyecanımızı hiçbir zaman yitirmedik. Tek gayemiz bu şehre olan borcumuzu ödemek. Biz aklımızı, gönlümüzü ve belediyecilik birikimimizi ortaya koyarak şehrimizin çevre dostu ve yeşil alanlarıyla marka bir kent olma yolunda ilerlemesi adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

2009-2018 yılları arasında yaptığı her çalışmayı kamu oyu ile paylaşan Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü daha temiz bir şehir için çöp bırakma saatleri konusunda vatandaşların daha duyarlı olmalarını istedi.

Yaşanılabilir ve temiz çevre sloganıyla Kırşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin mahallelerde mıntıka temizliğine devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ”Bir kentin temizliği belediyelerin başlıca görevleri arasındadır. Yaşadığımız kent hepimizin. Bu amaçla, daha temiz ve yaşanılır bir Kırşehir için üzerimize düşen vatandaşlık görevini de yerine getirmeliyiz.

Bir şehri temizlemek için önce sokağımızı temizlemeliyiz. Çocuklarımıza temizlik bilincini küçük yaşlarda aşılamalıyız. Böylelikle hem sokağımızı temizleyen temizlik görevlilerimizin işlerine kolaylık sağlamış, hem de daha temiz bir kentte yaşamış oluruz. Temizlemek belediyenin asli görevidir. Temizlemenin birinci görevi ise kirletmemektir. Kirletmeme kültürünü öğrenmemiz lazım. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek, şehrimize sahip çıkmalarıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanır bir kent bırakmak hepimizin görevi” diye konuştu.