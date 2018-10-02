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Bahçeci öğrenci-öğretmen buluşmalarında

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, göreve geldiği günden itibaren aralıksız yaptığı öğrenci-öğretmen buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.


Belediye Başkanı Bahçeci, Kadir Hacı Fatma Erdemir Anaolu Lisesi, Durdu Muzaffer Marşap İmam Hatip Lisesi , Fatıma Tüz Zehra İmam Hatip Orta Okulu,Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zernişan Vakkas Yaşar İlkokulu, Endüstri Meslek Lisesi , Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Okullarda öğrenciler tarafından sevgi ile karşılanan ve okullara bisikletiyle giden Belediye Başkanı Bahçeci, öğrencilerin ilgi odağı oldu.


Okulların genel durumu ile ilgili bilgiler alan Belediye Başkanı Bahçeci, okulda görev yapan öğretmenlerle hasbihal ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler veriyor.


Eğitimle öğrencilerin geleceğine ışık tutacağına inandıklarını bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir'de belediye olarak hizmette sınır yok. Vatandaşlarımızın; spordan sanata, kültürden eğitime tüm alanlarda talep ettiklerini, elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle eğitim kısmında örnek olacak hizmetler veriyoruz" dedi.

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