Bahçesindeki otları yakmak istedi 3 köyün arazisini yaktı

Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi Başköy’de M.E., bahçesinde bulunan kuru otları yakmak istedi. Rüzgarında etkisi ile otları kontrol alamayan M.E., bahçesi yanında bulunan arazi ile birlikte yaklaşık 2 bin dönüm arazinin yanmasına neden oldu.

Başköy’e sınır bulunan Kurancılı ve Ömerhacılı köyleri arazilerinin de yandığı olayda meyve bahçeleri ceviz ve badem ağaçları zarar gördü. Çıkan yangına Kaman ve Akpınar ilçe itfaiye ekipleri müdahale etti.

Can kaybının yaşanmadığı yangında 2 bin dönüme yakın arazi zarar gördü. Çıkan yangınla ilgili M.E., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.