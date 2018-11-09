Bakan Ersoy: "Japonlar, diğer Asyalı turistler için de çekim noktası oluşturuyor"

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yer alan Arkeoloji Müzesini ziyarete gelen ve incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, faaliyetlerine yabancılarla başlayan Japonların bölge insanı ile kurduğu arkadaşlık sonrası bölgede yaşayan insanları da kazı konusunda uzman hale getirmeleri ile bölgede turizmde artışlar olduğunu söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un Kırşehir ziyaretine; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri ile ilçe protokolü eşlik etti.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Japon Hükümetinin de destekleriyle ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Ersoy, "Japon hükümetinin büyük destekleriyle ciddi bir kazı çalışması yürütülüyor. Biz, 2019 yılı itibariyle yerel kazı merkezlerinin bazılarında sezonsal kazıdan yıllık kazıya geçmek için çalışma başlatıyoruz. Birkaç ay içerisinde bunlar açıklanacak" dedi.

Bölge halkının da Japon uzmanlar desteği ile kazılarda uzmanlaşmaya başlatığını belirten Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Japonların yaptıkları faaliyetten önemli noktalardan birisi yabancı ekiplerle başlamış olmaları fakat daha sonra bu bölgenin köyünün insanlarının arkadaşlık konusunda eğitim ve kazı konusunda uzman haline getirmeleri onları burada sürdürülebilir bir şekilde kullanmaları hem çok sevindirici hem de dikkat çekici bir örnek. Diğer kazı noktalarına da örnek olması gereken bir nokta, 2019 turizmde artışlar devam ediyor. Asya'da da en büyük hedefimiz Japon turistlerimizi geri getirmek. Bu sene ciddi bir artış oldu. Ama biz istediğimiz seviyede değiliz. O açıdan Japon halkı ile Türk halkının ortaklaşa gerçekleştirdiği projeler tanıtımda ve Japon turistinde tepkisini çekmekte çok ciddi önemli konular. 2019 Japonya'da Türkiye yılı, burada da ayrıca bu vesileyle iki şehirde Tokyo'da Kuyoto'da bir Topkapı sarayı eserlerinden oluşan bir sergi oluşacak.

Japon sponsorların desteği ile Japonya'da 'Türk havası bir Türk esintisi' tekrar estireceğiz. Hedefimiz; 2019 itibariyle hız bir şekilde Japon turist sayılarını geri getirmek. İstenmeyen tatsız olaylar olmuştu. Türkiye ile ilgili güvenlik bölgesini sıfırladılar, Japon büyük elçimiz bu işle ilgilendi. Hedefimiz kişi başı harcaması yüksek gelirli turistler. O açıdan da Japonya çok önemli bizim açımızdan. Japon turistin hem konaklama harcamaları hem de konaklama dışı harcamaları oldukça yüksek ayrıca diğer Asyalı turistler içinde çekim noktası oluşturuyorlar. Japon turistin ilgi odağı olan yerler zaman içinde diğer Asyalı gelirin de ilgi odağı oluyor o yüzden biz tekrar Japon turistlerimizi 2019'da aynı büyüme hızıyla tekrar kazanmak istiyoruz."

Bakan Ersoy, Müze Müdürü İzzet Esen'den bölgede yapılan çalışmalar ve müze hakkında brifing aldı.