Bakkallar Odası Başkanı Murat Zobu: "Esnafı zora sokacak vergi kaybını arttıracak uygulamadan vazgeçilmelidir"

Bakkallar Odası Başkanı Murat Zobu, kamu oyunda 'kara paket' olarak bilinen tek tip paketle dolapta satışa sunulmasının esnafa maliyet getireceğini söyledi.

Zobu açıklamasında, "Esnaf, yıllardır kaçak sigara ticaretinden zarar görüyor. Devlet yaptığı mücadele ile yüzde 20'lerde olan kaçak sigara ticaretini yüzde 8'lere indirdi. Yapılacak kara paket uygulaması vergi kaçırmaya ve sigara kaçakcılığının da artmasına neden olacaktır. Bu nedenle bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekir. Esnafın gelirinin yüzde 60'ı yasal sigara satışından gelmektedir. Bu esnaf için ciddi bir orandır. Kaçaktaki artış ise esnafı ciddi oranda etkileyecektir. Ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemde esnafımızı zora sokacak vergi kaybını da arttıracak uygulamadan vazgeçilmelidir"dedi.