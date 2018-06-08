Halk oylaması sırsında ne yaptılar ‘aman AKP demeyelim AK Partililerin de oyuna ihtiyacımız var. AK Parti diyelim.’ Adamların dilini düzeltti bu sistem” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Kırşehir’de Cacabey Meydanında düzenlenen ’İçme suyu ana isale hattı’ açılış törenine katıldı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yaptığı konuşmasında, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, “Milletin gözüne girmek için atmadığı takla kalmadı. Neden yapıyor bu sistem olduğu için yapıyor. AK Parti’ye ‘AKP’ diyorlardı. Halk oylaması sırsında ne yaptılar ‘aman AKP demeyelim AK Partililerin de oyuna ihtiyacımız var. AK Parti diyelim.’ Adamların dilini düzeltti bu sistem. Bak şimdi türbe türbe cami cami gezmeye başladılar. Milletin inançlarıyla kavga edenler ne kadar inançlı olduklarını anlatmaya başladılar. Biz anlattırmıyoruz ha, bu sistem anlattırıyor. Çünkü bu sistem yüzde 50 + 1’e ihtiyaç duyduruyor. Ahlaksızlıklara hukuksuzluklara iftiralara ihtiyaç yok. Vatandaş sandıkta notunu verdiği zaman mesele bitiyor” dedi.

Bozdağ, “Kırşehirliler, Cumhurbaşkanımızı indirtmek isteyenlere fırsat verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye’yi durdurmanın yolu Recep Tayyip Erdoğan’ı durdurmaktan geçtiğini düşünüyorlar. Türkiye’nin irade, erdem ve cesaretle şahlanışını durdurmanın yolunun AK Parti’yi ve Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı durdurmaktan geçtiğini düşünüyorlar” diye konuştu.

“Tayyip Erdoğan’ı yönetemiyoruz ama bir telefonla İnce’yi yönetiyoruz diyor ABD’liler”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Amerikalılar telefon etti” açıklamalarıyla ilgili Bozdağ, şunları kaydetti:

“Muharrem İnce, Amerikalılar telefon etti diyor. Yahu bu Amerikalı kim kardeşim açıklasana dürüst bir adama yakışan şey, beni Amerikalı falanca aradı diye adını açıklaması lazım. Açıklamadı. Amerikalı bir laf söylemiş hemen inandı. Biz doğru değil dedik bize inanmadı. Belge istedi. Belgeleri de gösterdik bakalım ne yapacak? Merak ediyorum. Şimdi elin Amerikalısı ne diyor; ‘Tayyip Erdoğan’ı biz yönetemiyoruz. Ama Muharrem İnce’yi telefonla yönetebiliyoruz, bir telefon ediyoruz dediğimizi anında Türkiye’nin gündemine sokuyor’.”

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına değinen Bozdağ, “Bölgeyi teröristlerden bir bir temizledik. Amerika’ya bunu söyleyen bir Recep Tayyip Erdoğan’ı istemiyorlar” şeklinde konuştu.