Eğitimin Türkiye’nin en önemli meselesi olduğunu anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, açılışını yaptığı kütüphane ve zeka oyunları sınıfının açılış töreninde Kırşehir’in eğitimde fark oluşturmuş ve başarılı bir şehir olduğunu söyledi.

Kırşehir genelinde 8. kütüphanenin açılışını yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Bahçeci, "Eğitim ülkemizin en önemli meselesi, Kırşehir eğitimde fark oluşturmuş ve başarılı bir şehir. Bizde Kırşehir’in eğitimi konusunda elimizden geldiğince katkı sağlamaya, okullarımıza destek olmaya gayret ediyoruz.

Belediye olarak Kırşehir genelinde sekizinci kütüphanemiz oldu. Çocuklarımızın bilgiye ulaşması en kolay şekilde, en doğru bilgiye ulaşması , teknolojiden biraz uzaklaşması akıllı oyunlarla ilgilenmesi onlar için son derece faydalı olacaktır diye düşünüyorum"dedi.

Çocuklara güzel bir gelecek hazırlamak idealinde olduklarını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız. Amacımız; çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak. Bizde belediye olarak asli görevlerimiz yanında, eğitim konusunda elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz.

Türkiye’miz zor bir coğrafyada tarihimiz boyunca ecdadımız atalarımız hep bu coğrafyaya hakim olmanın bedelini zorluklarla mücadele ile ödemiş, yeri gelmiş canı ve kanı ile ödemiş onun için bizim gelecek nesillere bu topraklarda güvenli ve huzur içinde yaşaması için öğrenen kendini bilen bilime, fen’e önem veren tarihini geçmişini çok iyi bilen milli ve manevi değerlerle bezenmiş çok güzel eğitim almış çocuklar ve gençler yetiştirmek bu topraklarda güven içinde yaşamamızın bana göre en önemli teminatı"

Yapılan konuşmanın ardından kütüphane ve zeka oyunları sınıfı açılışı gerçekleşti.