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07 Mayıs 2018 09:05

Başkan Bahçeci gençlere nasihatlerde bulundu

Kırşehir’de ’Genç Başkan Gençlerle Buluşuyor’ programı kapsamında lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, gençlere hevesleri için dürüstlüklerini kaybetmemeleri nasihatinde bulundu.

Başkan Bahçeci gençlere nasihatlerde bulundu

07 Mayıs 2018 09:05



Eğitime atılan her tuğlanın Türkiye’nin geleceğini yapılandırmakta olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Gençler, siz gelecek adına bizlerin umudusunuz. Gelecek adına mutlaka bir plan yapılması gerekir. Geçici heveslerle dürüstlüğünüzü kaybetmeyin. En büyük hazineniz dürüstlüğünüz ve karakterinizdir" dedi.


Öğrencilerin geleceğe dair planlarını bugünden yapmalarının önemini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Sıradan bir üniversite mezunu olmamak için geleceğe dair planlarınızı belirleyin ki, okulunuz bittiği zaman üniversiteli işsizler arasında yer almayın. Geleceğe dair planlarınızı yarın yaparım diye ertelemeyin. Ben Belediye Başkanı olduğumda ilk işim gelecek dönem ki 5 yıllık planımı hazırlamak oldu.


Gelecek adına mutlaka plan yapılması gerekir. Sevgisiz insanlar hiçbir işe yaramazlar. Birbirinizi sevin. Başka Türkiye yok. Bizlerin gideceği başka ülkede yok. Bu milletin mayasında paylaşmak vardır. Ayrıcalıkla da kaybedecek vaktimiz yok" diye konuştu.


Deneyimlerini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.




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