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Başkan Bahçeci: "Halkla iç içe olmak en büyük zenginliğimiz"

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, düzenlenen programlarda halkın içerisinde yer alarak sorunlara ortak akılla çözüm buluyor.


Kırşehir'de halk ve esnaf istişarelerini aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye hizmetleri ile birlikte yaptığı ziyaretlerde halkın taleplerini alıyor.


Makamında oturmak yerine halkın içerisine karışarak talepleri alan Belediye Başkanı Bahçeci, "Belediye yönetimimiz ve hizmetlerimiz noktasında Kırşehir halkının görüşlerini birebirde yaptığım sohbetlerde alıyorum. Şehrimizin geleceği noktasında ortak akılla Kırşehirlilerle istişarelerde bulunuyoruz. Halka yakın olmak bizlerin en büyük zenginliği"dedi.



Cacabey Meydanında bakkal, market, çay ocağı ziyaretlerinde esnafla bir araya gelen Belediye Başkanı Bahçeci, "Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz.



Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Kırşehir'e yapılmayan hizmetleri getirdik. Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yaptık. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Kırşehir'i yaşanabilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki süreç içinde hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecektir" diye konuştu.

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