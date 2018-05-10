Başkan Bahçeci, huzur evini ziyaret etti

Mucur İlçesinde Hacı Ömer Sayın İlkokulunda kütüphane açan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,kütüphaneler ve bilginin kıymetli bir hazine olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, yaptığı konuşmasında, "Kütüphanemiz Mucur ilçesi Hacı Ömer Sayın İlkokuluna hayırlı uğurlu olsun. Bu kütüphane ile birlikte beşinci kütüphanemizi açtık ve yeni kütüphanelerde yapmaya devam edeceğiz. Kütüphaneden ve bilgiden daha kıymetli bir şey yok" dedi.

Fiziki mekanlar kadar kütüphanelerin kitap içeriklerinin de doldurulması gereğini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mucur ilçemizin pırıl pırıl gençleri, çocukları kütüphanede fayda görürler. Tabi ki fiziki olarak değil kütüphanelerin içini de doldurmak lazım kitaplarla. Çocukların her bilgiye ulaşmasını sağlamak için bizler elimizden gelen desteği vermeye hazırız"

Kütüphane açılışının ardından Belediye Başkanı Bahçeci, Hayrettin Ekim Huzur Evine geçerek huzur evi sakinlerinden Ayşe Deli’nin 100. Emine Bakır’ın ise 80. yaş günü kutlama programına katıldı.