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12 Eylül 2017 14:20

Başkan Bahçeci: “Kırşehir’i çağdaş bir görünüme kavuşturacağız”

Kırşehir’de yapımı devam eden kaldırım ve yol çalışmaları hakkında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çalışmaların tamamlanması sonrası şehrin daha çağdaş bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Başkan Bahçeci: “Kırşehir’i çağdaş bir görünüme kavuşturacağız”

12 Eylül 2017 14:20


Kırşehir halkına daha iyi bir hizmet için özverili bir şekilde ekiplerin çalıştığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan kavşak, kaldırım ve yollarda bakım-onarım ve yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Halkımızla birlikte onlardan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız" dedi.


Belediye Fen işleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım ekipleri ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda çalışmalar yapıyor diyen Belediye Başkanı Bahçeci, şöyle konuştu:


“Alt yapı çalışmaları sebebi ile aşınan ve bozulan caddelerde tamirat işlemleri sürüyor. Ana caddelerde sıcak asfalt serimi yapılırken ara sokaklarda oluşan hasarlı bölgeler ise kilitli parke yapılıyor. Belediyemiz ekipleri belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım çalışmalarına ilçe genelinde devam edecek.


Şehrimizde yaptığımız her çalışma insan hayatını ön plana çıkaran ve şehrimizin değerini arttırmaya yönelik çalışmalardır. Kırşehir’i yaşanabilir ve modern bir kent olarak gelecek nesillere teslim etmek bizim asli görevimiz ve bunun içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”




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