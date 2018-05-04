Başkan Bahçeci: “Kültür ve sanat hayatı olmayan bir şehir eksiktir”

Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kültür ve sanat hayatı olmayan bir şehrin bir hayatının eksik olduğunu söyledi.

Kırşehir’de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi açılışı ile büyük gelişmeler yaşandığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Aile Yaşam Merkezimiz, mahalle konaklarımız, gençlik merkezimiz, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezimizin eklenmesi ile birlikte Kırşehir’de hem el sanatında, hem kültürel faaliyette, hem sanatsal faaliyetlerde çok büyük bir gelişme oldu"dedi.

Serginin açılışında emeği olan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Bahçeci, "Bu sergide emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Her şeyden önce en büyük teşekkürü bu kurslara katılan değerli kursiyerlere ediyorum.

2012 yılında Aile Yaşam merkezini açmıştık. Şuana kadar otuz üç bine yakın hemşerimiz yararlanmış, bu son derece büyük rakam. Bizim ölçeğimizde iyi bir rakam, neredeyse şehir nüfusunun üçte bir oranında insanımız kurslardan faydalanmış. Şuanda aktif on bin kursiyerimiz var. Kültür ve Sanat hayatı olmayan bir şehrin bir ayağı eksik,bu kurslara katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bütün eserleri sergilemek mümkün olmadı" diye konuştu.

Açılış sonrasında Belediye Başkanı Bahçeci, okul öncesi 4 yaş okul öncesi çocuk grubuna karnelerini ve hediyelerini verdi.