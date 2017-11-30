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30 Kasım 2017 16:58

Başkan Bahçeci, tuz ocağında inceleme yaptı

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, tarihi 7 bin yıl öncesine dayanan Tepesidelik köyündeki tuz ocağına giderek incelemede bulundu.

Başkan Bahçeci, tuz ocağında inceleme yaptı

30 Kasım 2017 16:58


Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’ye tuz ocağı gezisinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Tuz Ocağı işletmecisi Mustafa Demirbilek ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu eşlik etti.


Tuz ocağını gezen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, tuz ocağının tarihi ve ocakta yapılan işlemler hakkında bilgilendirildi.


Tuz ocağı işletmecisi Mustafa Demirbilek, on yıl önce tuz ocağını devraldığını ve ocağın sağlık turizmine kazandırılması için yetkililerden destek beklediğini Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’ye anlattı.




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