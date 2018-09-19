Başkan Kaya: "Gaziler, devletin bağımsızlığı için hayatlarını feda eder"

Kırşehir'de gaziler günü dolayısla düzenlenen törende konuşan Malul Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya, gazilerin devletin bağımsızlığı için hayatlarını feda etmeyi göze almış kimseler olduklarını söyledi.

Gaziler günü dolayısıyla Cacabey Meydanında tören düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törene; Vali brahim Akın, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan vekili Emre Şahinci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, gaziler, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malul Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahatin Kaya törende yaptığı konuşmada, “Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de 'Mareşellik ve Gazilik' ünvanı verilmiş, o tarihten itibaren de yurtta 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır" dedi.

Gazilerin devletin bağımsızlığı için hayatlarını feda etmeyi göze almış kimseler olduğunu anlatan Kaya, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü noktasında hayatlarını feda etmeyi göze alarak 'Gazilik' onuruna erişen kahramanlarımızın gününü kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Herkes çok iyi bilinmelidir ki, bu toprakların bir kez daha istila edilmesine asla imkan verilmeyecektir.

Kan dökülerek vatan olan bu topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül, bütün gazilerimizin şeref günüdür. Milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilemez değerler olduğunu ve bu değerler uğruna neleri göze alabileceğini gazilerimiz göstermiştir. Şanlı tarihimiz ve zaferlerimiz hiçbir zaman unutulmamalıdır. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil bir millettir. Bu uğurda ecdadını örnek alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta yapılan savaşlarda ve yarım asırdır devam eden PKK terör örgütü ile 15 Temmuz hainlerine verilen mücadelede canlarını hiçe sayarak vatan, bayrak, millet ve ezan aşkıyla büyük destanlar yazarak şehit ve gazi olmuştur" diye konuştu.

Kıbrıs Gazilerinden Osman Karahasanoğlu'nun yazdığı ‘Şehitler ve Gaziler' adlı şiirin okunduğu programın ardından Vali Akın, Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesini ve ardından Malul Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Vali İbrahim Akın, yaptığı konuşmada, “Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız toprakların vatan haline dönüşmesi şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele sayesindedir. Kurtuluş Savaşı'nda cepheden cepheye koşan, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güveni için mücadele eden gazilerimiz, gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla milletimizin nezdinde müstesna bir yere sahiptir. Milletçe onlarla ne kadar iftihar etsek azdır" ifadelerini kullandı.