AK Parti’nin Kırşehir’de 2 milletvekili çıkarması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, 16 yıllık birikimle AK Parti’nin Türkiye’yi şahlandırma dönemine açacağını belirtti.

Katıldığı mahalle toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bahçeci, "Ankara Caddesinde ki doktor muayenehaneleri unuttunuz mu? Şimdi bir tane de doktor adayımız var. Bizim adaylarla işimiz yok. Hepsi de iyi insanlar. İnsanlıklarına lafımız yok. Ama geçmişte doktor muayenesine gitmeden, hastanede yüzümüze bakmadıklarını unuttuk mu? Unutmadık. 8-10 kişilik koğuşları unutmadık. İlaç kuyruklarını unutmadık. Eskiden 15 yılda bir bina yapardı devlet. Şimdi Üniversite kampüsünde devasa binalar yapılıyor bir yılda. Yıllardır tek şeritli yollara mahkum edilmedik mi? Binlerce insan ölmedi mi? Şimdi ise bölünmüş yolar bitti, sıcak asfaltlar yapılıyor. Uçağa Kırşehir’de kaç kişi binerdi. Şimdi herkes uçağa biniyor. Türkiye gerçekten büyüdü ve büyümeye devam ediyor"dedi.

Türkiye’de çağ atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bırakılarak bir çivisi olmayanlara mı oy verelim çağrısı sonrasında Belediye Başkanı Bahçeci, "Türkiye’ye Milli Savunmada, ulaşımda çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan’ı bırakıp da ülkede bir çivisi olmayanlara mı oy vereceğiz? Onlarda bu ülkeyi geçmişte yönettiler niye hiçbir şey yapmadılar? Bol keseden atıyorlar; onu vereceğiz, bunu vereceğiz diyorlar, böyle bir siyaset anlayışı yok. Biz AK Parti olarak sen ben değil biz olmayı bildik.16 yıllık birikimimizle Türkiye’yi şahlanma dönemine açacağız inşallah"ifadelerini kullandı.