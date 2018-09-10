Belediye Başkanı Bahçeci: "Altyapı çalışmaları sonrası Kırşehir, örnek bir şehir haline geldi"

Yapılan çalışmalarla birlikte Kırşehir'in örnek bir şehir haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir Belediyesi olarak amacımız en güzel hizmetleri Kırşehir'imizle ve insanımızla buluşturmak. Bu amaçla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız. İnşallah bu günümüz dünden, yarınımızda bu günden daha iyi olacaktır" dedi.

Görev ve makamı millete hizmet etmek için aldıklarını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Hizmet bayrağını en üst seviyelere çıkararak Kırşehir'imizi Türkiye'nin önde gelen marka şehirlerinden biri haline getireceğiz. Kırşehir halkına daha iyi bir hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan kavşak, kaldırım ve yollarda bakım-onarım ve yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Halkımızla birlikte onlardan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Daha modern ve kullanışlı yollar için çalışmalarını sürdüren Kırşehir Belediyesi tüm ekipleriyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan ana yollara açılırken, diğer yandan mahallelerde kilitli parke çalışmaları ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar kent kimliğine yakışır hale getiriliyor. Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım ekipleri ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda çalışmalar yapıyor. Alt yapı çalışmaları sebebi ile aşınan ve bozulan caddelerde tamirat işlemleri sürüyor. Ana caddelerde sıcak asfalt serimi yapılırken ara sokaklarda oluşan hasarlı bölgeler ise kilitli parke yapılıyor. Belediyemiz ekipleri belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım çalışmalarına ilçe genelinde devam edecek” dedi.