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26 Temmuz 2018 13:40

Belediye Başkanı Bahçeci, belediye hizmetlerinde esnafın fikrini alıyor

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafa yaptığı gezilerde esnafın belediye hizmetleri noktasında fikirlerini alarak istişare yapıyor.

Belediye Başkanı Bahçeci, belediye hizmetlerinde esnafın fikrini alıyor

26 Temmuz 2018 13:40


Esnaf ziyaretlerini aksatmayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bu ziyaretler aracılığıyla esnafların talep, istek ve sorunlarını dinliyor.



Ankara Caddesinde esnaf gezisine çıkan Belediye Başkanı Bahçeci,esnafla görüş alışverişinde bulunduklarını belediyeden isteklerini ve varsa taleplerini dinlediklerini belirtti.



Kırşehir’e hizmet etmek için gece-gündüz çalışmaları belediye olarak aralıksız sürdürdüklerini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehirli hemşerilerimize daha iyi hizmet için hafta sonunu hafta içine katarak gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Her gün farklı caddeleri ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarımızın beklenti, isteklerini dinliyoruz ve onların taleplerine göre hizmet üreterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Esnaf ve vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa imkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalarla şehrimiz Türkiye’de adından söz ettiren bir şehir haline geldi. Bu noktada fiziki imkanlarımızı da iyileştirmek, nüfusu artan şehrimize yeni projeler kazandırmak için çalışıyoruz. İnşallah her yönüyle özgün ve önümüzdeki dönemde de şehrimize yakışan bir projeleri hayata geçireceğiz"dedi.




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