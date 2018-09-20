Belediye Başkanı Bahçeci, bisikleti ile ilgi odağı

Kırşehir'de tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından şehir içerisinde bisiklet kullanmaya başlayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahilik kutlamalarının ilgi odağı oldu.

Gittiği etkinliklere bisikleti ile katılan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, toplumun her kesimini de bisiklet kullanmaya davet ediyor.

Evinden bisikleti ile çıkan bisiklet yollarını kullanarak esnafların hatırlarını soran Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Belediye binası yanında yapılan park alanına bisikletini park ederek mesaisine başlıyor.

Bisiklet kullanımını arttırmak için bisiklet yollarını kullanan ve araçların geçişini bekleyen Belediye Başkanı Bahçeci, ışık süresince oluşan bekleme alanında da vatandaş sohbetleri yapıyor.

Alt yapı çalışmaların bitmesinin ardından düzenlediği toplantı ile şehir içresinde bisiklet kullanmaya başlayan Belediye Başkanı Bahçeci, Kırşehir'de şehir içi trafikte bisiklet kullanarak yeni makam aracının bisiklet olduğunu söylemişti.

Siyah renkli bisikleti ve giydiği takım elbisesi ile ilgi odağı olan Belediye Başkanı Bahçeci, Kırşehir şehir merkezinde 4,5, toplamda da 15 kilometre bisiklet yolu yaparak bisiklet kullanımının arttırılmasını hedefliyor.