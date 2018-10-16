Belediye Başkanı Bahçeci: "Gayretimiz çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir inşa etmek"

Kırşehir'de toplu taşıma sistemi ile hayatın kolaylaşması ve şehrin kültürüne uygun çalışmaların yapıldığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, amaçları ve gayretlerinin Kırşehir'de çocuklara yaşanabilir bir şehir bırakmak olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir'imiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Şehrimizi güzelleştirirken şehrin kültürüne, kimliğine uygun çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. İşimiz ve sevdamız Kırşehir" dedi.

Kırşehir'de çocuklara yaşanabilir bir şehir bırakma gayretinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir'de halkımızın desteği ile yaşanabilir bir şehir inşa edeceğiz. Buna inancımız tam, bizler 10 yıldır belediye olarak hizmet ediyoruz. Otobüslerimiz devreye girdi. Bu süreç kolay olmadı. Eğer biz alt yapı çalışmalarını yapmasaydık. Yolları dizayn etmeseydik o zaman bu otobüsleri devreye alabilir miydik?

Sırf siyaset olsun diye birileri yollar daraldı kara kampanya yapıyor. Halkımız bu algıya fırsat vermeyecek. Belediye Başkanına iş yapıyor diye kızılır mı? 10 yıl öncesinin Kırşehir'ini bi hatırlayalım. Ne vardı. 10 önce Kırşehir'de bir şey var mıydı? Ben bu şehirde doğdum. Bu şehirde büyüdüm. Kırşehir'in gurur duyacağı bir tane eser var mıydı? Meydanı ile Kent Parkı ile Kültür Merkezi ile yolları ile Peyzajı ile Otobüs sistemi ile Terminali ile Şehir girişleri ile daha bir sürü eserimizle Türkiye'de adından söz ettiren bir şehir haline geldik.

Biz sadece yavrularımızın geleceği için yapıyoruz. Kim ne derse desin, kim kara propaganda yaparsa yapsın asla onlara kulak vermiyoruz. Kime kulak veriyoruz otobüse bindiği için bize dua eden teyzelerimize kulak veriyoruz. Bugüne kadar dolmuşa otobüse binemediği için şehri gezememiş engelli tekerlekli yavrumuzun söylediklerine kulak veriyoruz. Bizim için kıymetli olan budur. Onun içinde aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"diye konuştu.