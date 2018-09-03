Değerlendirme toplantısına muhtarlarla beraber katılan Belediye Başkanı Bahçeci, mahallelinin ihtiyaçlarını dinleyerek eksiklikleri tespit etti.

Bölgede bir çok sorunun çözülmüş olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, “Bizim gayemiz, derdimiz geleceğimize, çocuklarımıza daha iyi bir şehir bırakabilmek.

2009 yılında sizlere hizmet ediyoruz. 2009 yılını hatırlarsak mahallemizde ne yol vardı ne alt yapı vardı, hiçbir şey yoktu. Mahallemizi sorunlarını hallettik. Varsa sorunları ve eksiklikleri biz tamamlayacağız. Muhtarımız mahallelerimizin sorunları ile ilgileniyor koşturuyor kendisine teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın belediyemiz ile uyumlu çalışması çok önemli”dedi.

Türkiye’nin ekonomik baskılarla birlikte zor günler geçirdiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Türkiye zor günlerden geçiyor. Ekonomik baskılar, ABD’nin ekonomi baskı altına alması. Bir şeyleri bahane ederek, ekonomik gücünü de arkasına alarak dövizle kurla ülkemizi kontrol altına almak istiyorlar.

Bunlar için Cumhurbaşkanımız ciddi bir mücadele veriyor. Bizim bir tane ülkemiz var başka bir Türkiye yok. Bu sıkıntıları aşacağız hiç endişeniz olmasın. Yeter ki biz birbirimize sıkı sıkıya sarılalım. Birbirimizi sevelim. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Biraz sıkıntı çekeriz ama vatan millet itibar, istikbal bunlar her şeyin üzerinde. Bu sorunları da bir birimize dayanışma içinde aşacağız. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz”diye konuştu

Belediye olarak 2009 yılında yola çıktıktan sonra Kırşehir’e vizyon katma yolunda ilerlediklerini de vatandaşa bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, Ahi Külliyesi, Kent Park, Şehirler arası otobüs terminali, Güzler Evcil Hayvan Parkı, Masal Park gibi projelerinde hayata geçtiğini ifade etti.