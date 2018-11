Belediye Başkanı Bahçeci: "Kırşehir'i baştan aşağı yeniliyoruz"

Mahalle buluşmasında açıklama yapan Belediye Başkanı Bahçeci, Kırşehir'i baştan aşağı yenilediklerini söyledi.

Şehir yönetirken hizmetlerin iyi planlanması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasında, "Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldik. Projelerimizle Kırşehir'de çok mesafe kat ettik, inşallah daha çok mesafeyi hep birlikte beraberce kat edeceğiz" dedi.

Yapılan istişare toplantıları ile mahallelerin daha rahat sorunlarının çözüme kavuştuğunu bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, "Bu toplantılarla mahallemizi kontrol ediyoruz. On yıldır sizlere Kırşehir'imize hizmet ediyoruz. Bu on yıl içerisinde Kırşehir'imizi baştan aşağı tekrar komple yeniledik. Kolay bir süreç değil. On yıl önceki mahallemizi hatırlarsanız, bugünkü geldiğimiz noktada çok mesafe aldığımızı görürsünüz. İş biter mi? bitmez. Eksik biter mi? Bitmez. Bahçelievler mahallesinde bir metre kara kilit parke var mıydı yoktu. Şuanda üçte ikisini tamamlamış durumdayız. Hepsi bitmedi bu devam edecek. İhalemizi yaptık diğer sokaklarımız da devam edecek. Biraz sabırlı olacağız mesele oy meselesi değil. Sokağı yaparken kaç oyu var veyahut ta kaç oyu yok ona bakmıyoruz. Bahçelievlerin bütün sokaklarını bitireceğiz"diye konuştu.

Mahalle sınırları içerisinde yer alan eski terminal arazisinin de değelendirileceğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Günün şartlarına göre bir proje mutlaka yapılacak henüz net bir şey yok. En güzel şekilde değerlendirmek bizim en önemli görevimiz. Kırşehir ilk defa otobüs kullanıyor. İlk defa Kırşehir Belediyesi otobüs işletiyor. Vatandaş ilk defa akıllı kart otobüs sistemi kullanıyor. Komple şehir ilk defa otobüs tanışıyor. Her şeyin bir anda dört dörtlük işlemesini, toplu taşım kullanan uzmanı olmasını bekleyemezsiniz. Yeni bir sisteme girdik bir ayını bile yeni dolduracak. İki hafta otobüsler çalıştı gelen şikayetlere göre güzergahları tekrar revize ettik. Duraklara takılan saat sistemini biz uydulardan takip ediyoruz. Aksaklıklar oluyor ama biraz zaman vereceğiz. Birden bire bunların oturuyor olmasını beklemek doğru olmaz. İki üç ay içerisinde bu otobüs sistemi oturduğunda inşallah bu sorunlar giderilmiş olacak. Bu otobüs sistemini kurmak için tam dört yıl emek verdik. Önemli olan sizlerin mutluluğu ve yüzün gülmesi"