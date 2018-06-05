Belediye Başkanı Bahçeci, "Seçimlerin hepsi bizim için önemli. Fakat bu seçimin esas önemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile girdiğimiz ilk seçim olmasıdır. Cumhurbaşkanını ayrı seçiyoruz milletvekillerini ayrı seçiyoruz. Referandum çalışmalarımızda artık daha güçlü hükümetler olacak dedik.

Bakanlık pazarlıkları bitecek, koalisyon dönemleri kapanacak, istikrarlı bir dönem açılacak. Pazar günü sandığa gidip oy vereceğiz, Pazartesi günü seçtiğimiz Cumhurbaşkanı bismillah diyerek hükümetini kuracak ve işine başlayacak.

Güçlü bir Cumhurbaşkanı seçmek zorundayız. Önümüzde seçenekler var. Recep Tayyip Erdoğan var, Muharrem İnce var, Meral Akşener var, Selahattin Demirtaş var, Doğu Perinçek ve Temel Karamollaoğlu var. Bunlar demokrasinin geleneği olarak halkın huzuruna çıkacak, ben yaparım diyecek bundan daha doğal bir şey yok. Millet olarak en iyisini seçmekle biz mükellefiz, kötüyü seçmek gibi bir lüksümüz yok.

Ben 26 yaşındaydım bu partiyi kurduğumuzda. Niye kurduk bu partiyi? Recep Tayyip Erdoğan’ı neyin umudu olarak gördük? Bitmiş tükenmiş Türkiye’nin kurtuluşu olarak görmedik mi? Şükürler olsun ki Recep Tayyip Erdoğan’da 16 yıl boyunca bu milleti mahcup etmedi”dedi.