Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Başarımızın temelinde ikili iyi ilişkilerimiz var”

Kırşehir'de yapılan proje ve belediye hizmetlerinde ikili ilişkilerin iyi olmasının temel oluşturduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türkiye'nin izlediği bir belediye olduklarını ifade etti.

Kırşehir'de yapılan yatırımları yerinde izleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir'de yaşam kalitesini arttırırken yaptığımız proje ve hizmetlerimizle de Türkiye'nin bir çok belediyesi tarafından izlenen bir belediye haline geldik"dedi.

Yerel yönetimlerde çıtayı yüksek tuttuklarını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir Belediyesi olarak yerel yönetimlerde çıtamızı yükselttik. Çalışanlarımız da mahalle muhtarlarımız da teşkilat mensuplarımız ve en önemlisi hemşehrilerimizle de güzel bir sinerji yakaladık. Hemşehrilerimizin yönetime katılmaları ve fikirleriyle bize yol göstermelerini önemsedik. Farklı programlarla hemşehrilerimizin hep yanında ve içinde olduk. Sağ olsunlar onlarda bizi kendilerinden gördüler. Başarımızın temelinde hemşehrilerimizle olan ikili iyi ilişkilerimiz var" diye konuştu.

Kırşehir'de yaşam kalitesini arttırmak için dokunuşlar yaptıklarını söyleyen ve çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırşehir Belediyesi olarak iyi bir ekiple hizmet ediyoruz. Tüm çalışanlarımız hizmete odaklanmış durumda. Her yeni gün, daha neler yapabiliriz diye sorgulayan bir ekiple çalışıyoruz. En önemlisi tüm ekibimiz işini severek yapıyor. Bu şehre ve şehrin insanına hizmet etmenin huzurunu yaşıyoruz.

Şehirler; yaşam devam ettiği sürece canlıdır. Şehirlerin eksiklikleri her geçen gün değişir. Önemli olan bu değişime ayak uydurabilmek ve değişime göre hizmet planlamasını geliştirebilmektir. Biz bu gelişimi takip ediyoruz ve ayak uyduruyoruz. Her mahalleye göre öncelikli ihtiyaç olan hizmeti tespit ediyoruz ve ona göre planlama yapıyoruz.

Temel belediyecilik hizmetlerini yaparken prestij yatırımlar, sosyal mekanlar ve halkın yaşam kalitesini artıracak dokunuşlar yapabilmek önemlidir. Bu gün geldiğimiz noktada Kırşehir Belediyemizin bu konuda da farkını ortaya koyduğunu görmekteyiz."