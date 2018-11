Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Belediyecilikte Erdoğan modelini örnek alıyoruz”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de AK Parti Gençlik Kolları Danışma Meclisi toplantısına katılan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Belediyecilikte Erdoğan modelini örnek aldıklarını ve CHP'nin iktidar olmamasını ‘CHP'nin halkın dertleriyle dertlenmemesine bağladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan toplantıya; Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Muzaffer Aslan, Genel Merkez MKYK üyeleri Mustafa Burak Altınsoy, Oğuzhan Emre Cevat ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Kırşehir AK Parti Gençlik Kollarına konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bizlerin İslami ve insani ölçüleri var. Gençlerin ilkelerini ortaya çok net koyması lazım. Biz siyaset yaparken İslami ve insani ölçülere ne kadar riayet ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti belediyeciliğini örnek alıyoruz. 2009 Kırşehir'i ile bugün geldiğimiz noktada her şey açık şekilde görülüyordur. Kırşehir kabuk değiştirdi. Ulaşım Master planı devreye girdi. Bazı insanlar vardır sadece gördüğü anı değerlendirirler. Bazı insanlarda vardır, o anın arka planı ve geleceği ile vizyonunu da değerlendirir. Siz gençler; gördüğü anı değil geleceği ve vizyonu da değerlendiren gençler olun. Bizim her yerde söylediğimiz bir inancımız var. ‘Rotasını halkın çizmediği siyasetçiler, gemiyi karaya oturtmaya mahkumdur' Recep Tayyip Erdoğan'ın prensibi bu değil mi? CHP'yi yıllardır iktidar yapmayan ne? Halkın hiçbir derdi ile dertlenmeyen Türkiye'nin meseleleri ile ilgilenmeyen Türkiye'nin gündeminin dışında kalan bir gündeme sahip oldukları için iktidar olamıyorlar. Biz, halkımızın ne istediğini bilerek hizmet anlayışımızı ve siyasetimizi geliştiriyoruz. Kırşehir'de istişarelerimiz neticesinde trafik problemini ve altyapı problemini çözmek için adım attık. Korkaklar, hiçbir şeyi başaramazlar. Biz altyapıya başladığımız gün; ‘İhtiyacımız yok kamu oyu desteğimiz çok yüksek ne gerek var başımızı derde sokalım. Bizden sonra gelen ne yaparsa yapsın. Deyip o kazmayı vurup taşın altına elimizi değil vücudumuzu koymasaydık işte o zaman biz bu şehre ve ülkeye ihanet etmiş olurduk' Bizim liderimiz, korkusuzca her sorunun üzerine gitmiyor mu? Bir sorun görüyorsak onu düzeltebilecek güce kudrete ve birikime sahipken nemelazımcılık yapıp ondan korkup bundan çekinip onu düzeltmiyorsak bu ülkeye ihanet ediyoruz demektir.”

"İcraatlarımızı kimseden korkmadan yaptık"

İcraatlarında halkın menfaatini ön planda tuttuklarını ve eleştirilere rağmen çalıştıklarını belirten Bahçeci, “Korksak ve nemelazım deseydik Kırşehir'e hiçbir eser kazandıramazdık. Otobüsler toplu taşıma sisteminde devreye girdi ve insanlar büyükşehir olduk dedi. Şehrin havası değişti. AK Partili olup yapılan toplu taşıma sistemi ile gurur duymayan var mı? Rahatsız olanlar da elbette oluyor. Siyasette şunu gördüm; kıskançlık, haset, fitne bizlerin en büyük düşmanları. Partimizin bütün yükünü sırtımıza yükleyip her seçim sürecinde nemelazımcılık yapmadan çalışma sergiledim. Biz, Allah için kimseden korkmadan inandığımız dava için mücadele veririz. Yerel Yönetimler Seçimlerinde tabi ki, biz hizmetlerimizle buradayız. Büyüklerimiz bunu değerlendirecek. Makam ve mevki hırsımız yok. 2 ay öncesinden İl Başkanı ve milletvekiline söyledim. Daha iyi yapabileceğine inandığımız partimize katkı sağlayacağına inandığımız birisi varsa hep birlikte araştıralım ve bende onun peşinde koşmazsam emeklerim zayi olsun. Ben olayımda ne olursa olsun diye düşünmedim ve düşünmeyiz de. Aday adayları elbette yarışacak. 17 yılda ilkelere uymayanları o kadar çok gördüm ki hepsi kaybolup gidiyorlar. Ayakta duranlar ise ilkelere sahip olanlar. Partimizin geleceğini Türkiye'nin geleceği olarak görürüz. Kadere iman eden insanların gelecekle ilgili de kaygıları olmaz. Dille söylemekle de kadere iman olmaz. Biz en doğru ve iyiyi yapmaya gayret ediyoruz. Rant ve çıkar için aleyhimize haber yapanları izliyorsunuz değil mi? Cevap veriyor muyuz? Herkes işini yapar. Herkes mayasının gereğini yapar. Onlar iftira atacak biz işimizi yapacağız” diye konuştu.

Danışma meclisi, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş'un faaliyetlerini anlatımı ile sona erdi.