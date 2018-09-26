Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Bizler, milletimizin hizmetkarıyız. Talep ve önerileri dinleyerek çalışma yapıyoruz"

Müftülük Caddesi ve Lise Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri yapan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Zorluklar ve engelleri birbirimize sımsıkı sarılarak aşacağız. Bizler, gücümüzü samimiyetimiz ve milletimizden alıyoruz"dedi.

Kırşehir'de sık sık esnaflarla bir araya gelen ve istişare ile esnafın şehir önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Bahçeci, "Yaptığımız ziyaretlerde esnafımız Kırşehir'de yaptığımız çalışmalarda bizlere memnuniyetini iletiyor. Bizler de Belediye olarak esnafın ve Kırşehir'in yanında olduğumuzu yaptığımız çalışmalarla gösteriyoruz. Fırsat buldukça esnafla bir araya gelerek ziyaretler yolu ile sorunların çözümlerini oluşturuyoruz. Biliyoruz ki; Kırşehir'in gelişimi noktasında esnafımızın büyük katkısı var. Eksiklikleri yerinde görerek müdahalelerimizi de anında yapmaktayız"diye konuştu.

Müftülük Caddesi ve Lise Caddesi üzerinde esnaflarla bir arada olan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'de yapılan çalışmalara tanıklık edenlerinde memnuniyetlerini aktarmasının kendisini ve ekip arkadaşlarını mutlu hissettirdiğini belirtti.