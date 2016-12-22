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22 Aralık 2016 09:19

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Çalışmalarımız başarımızın simgesidir”

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Çalışmalarımız başarımızın simgesidir”

22 Aralık 2016 09:19

Kırşehir’de yenileşme çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Kısa sürede alt yapıda sağladığımız başarı, ilimizde daha güzel işler yapacağımızın bir ön izlemesidir." dedi.
Anlatılan her projenin hayata geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Kırşehir Belediyesi şehirde yenileme ve değişim çalışmaları kapsamında projelerini sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında ara vermeden süren çalışmalar vatandaşların takdirini kazanıyor.
Bir yandan Kırşehir’in kaderini değiştirecek projeler tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan ise kentin ana problemleri belediye eliyle yok ediliyor. Bu konuda sağlanan en büyük başarılardan birisi de kent içi alt yapı çalışmaları olarak ön plana çıkıyor.” diye konuştu.
İmkansız olarak görülen her projenin Kırşehir’de hayat bulduğunu anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şunları söyledi:
“İlimizin artık her yönüyle değişmesi ve kabuğunu kırması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu noktada bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Göreve geldiğimizin ilk yılında mali düzenlemelerimizi yaptıktan sonra, ikinci yılında ise hemen projelerimize başladık.
Yenilediğimiz ekipman ve iş makinelerimizle 24 saat esasını hedef alarak yaptığımız çalışmalarla imkansız denileni başardık. Süreci ise titizlikle takip ettik. Öncelikle büyük projelerimize ve kentimizin sıkıntılarına çözüm bulacak dokunuşlarla başladık. En büyük sorunların başında ise yollar geliyordu. Bu konuda radikal kararlar aldık. konsept caddeler ve modern yollar hedefiyle neredeyse kenti sil baştan değiştireceğiz. Ekip ruhu, ortak akıl ve fedakar çalışma prensibiyle başarılı olduk.”



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