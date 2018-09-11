Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Esnaf ziyaretleri ile gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz"

Mesaiye başladıktan sonra esnafların sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehirlilerin sorunlarını yaptığı ziyaretler ve istişarelerle çözdüklerini söyledi.

Projeler hakkında esnafların bilgilendirildiğini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir'de esnaf ve vatandaş ziyaretlerimiz ile gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve inançla Hizmette dokuz yıllık çalışmalarımızı anlatıp belediyemizin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler veriyoruz"dedi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Bahçeci, yaptığı ziyaretlerle şehrin sorunlarının da bir kısmını çözdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Esnaf ve vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum. Halkın hizmetkarları olarak sürekli halkımızın arasında olarak onların talep ve isteklerini dinliyoruz. Halkımızın bu teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Bu davanın bir neferi olarak bizim derdimiz hizmet etmek ve hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak. Onların duaları ve destekleri bizim hizmet aşkımızı arttırıyor. Rabbim hepsinden razı olsun. Vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla ayaküstü sohbetler ediyoruz, esnafımıza da hayırlı işler temennisinde bulunuyoruz. Kırşehiri'imiz, her geçen gün büyüyüp gelişiyor. Değişen, Büyüyen ve Gelişen Kırşehiri'imizde her zaman esnafımızın yanında olarak, onların görüş ve önerilerini alıyor uz. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı var ise biz o noktada en iyisini yapmak konusunda gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de vatandaşlarımız ve esnafımızla güzel bir Kırşehir için çalışıyoruz” diye konuştu