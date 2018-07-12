Kırşehir Valiliği ve Belediye tarafından ortaklaşa hazırlanan programla 15 Temmuz’un yıl dönümünde şehitler ve gazilerin anılacağını bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe kalkışmasının yıl dönümünde programın milli yürüyüşle başlayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Bahçeci, yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günün de Kırşehirliler yine ayakta olacak.

İhanet çetesi FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren kahramanca duruşu ile büyük takdir toplayan Kırşehir, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde Kırşehir Belediyesinin hazırladığı etkinliklerle tarihi günü anacak. Bu kapsamda 15 Temmuz’da Ahmet Yesevi Camii’nde mevlid-i şerif okunması, Askerlik Şubesi önünden saat 20.00 başlayacak Milli Birlik Yürüyüşü saat 21.00 Cacabey meydanında sona erecek. Cacabey meydanında Türkiye’de yaşanılan kahramanlıkların anlatıldığı şiir, tiyatro, slayt ve mehteran gösterisi düzenlenecek"dedi.

Başkan Erdoğan’ın konuşmasının da dev ekrandan halka yansıtılacağını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, "Başkan Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan Kırşehir halkına aktarılacak.

15 Temmuz 2018 Pazar günü öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Camii’nde mevlit okunacak. Kırşehir Belediyesinin vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunacağı program Cacabey Meydanında devam edecek. Pazar günü saat 21.00’da başlayacak program kapsamında Kırşehir Belediyesi Mehteran Konseri, protokol konuşmaları ve Kuran-ı Kerim dinletileri yapılacak. 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi Kırşehirlilerin yine ayakta olacağı etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece yapacağı tarihi konuşması Cacabey Meydanında kurulacak dev ekrandan yayınlanacak.

Darbe kalkışmasının gerçekleştiği ilk andan itibaren Kırşehirlilerin 15 Temmuz Cacabey Meydanı’na çıkarak demokrasiye ve milletin seçtiklerine sahip çıktı. O karanlık geceyi ve o gün bu ülke için şehit ve gazi olan kahramanları ’Unutmayacağız, unutturmayacağız’

15 Temmuz 2016’da tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırşehir’imizde de bu hainliğe karşı dimdik ayakta durdu. Kırşehir’in kahraman evlatları vatanına, bayrağına sahip çıktı. O karanlık gecenin yıldönümünde bir kez daha bir araya geleceğiz, vatan hainlerine bir kez daha ‘Biz her zaman burada olacağız, bu kutsal ülkeyi asla hainlere teslim etmeyeceğiz diyeceğiz"