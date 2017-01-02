Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, görev süresi boyunca yapılan yatırımları değerlendirdi.

Kırşehir’de 2009 yılından bu yana 81 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “2009 Nisan ayından bu yana toplam 81 projeyi sizlerle birlikte hayata geçirdik. Bu süre içerisinde 469 milyonluk yatırımı kazandırdık. Kırşehir tarihi, kökleri geçmişi ve bilgi birikimi olan bir şehir. Medeniyetimizin tohumlarını atıldığı bir şehir. Bu güzel şehrimizi geleceğe hazırlamak içinde yaşayan herkesin mutluluğunu en güzel şekilde sağlamak , şehrimizi geleceğe çağdaş normlar içerisinde hazırlamak ve aynı zaman da geçmiş değerlerimizi de gün yüzüne çıkartarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak en büyük hedefimiz oldu. Yola çıkarken hep şunu söyledik . Kırşehir Türkiye’nin en güzel şehri olacak ve bu kapsamda adım,adım, aşama,aşama bütün projelerimizi hayat geçirdik.”diye konuştu.

Başkan Yaşar Bahçeci yatırımlara dair şu bilgileri verdi:

“7,5 yıl boyunca bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize minnettarım. Ekibimle birlikte sizin verdiğiniz bu güçle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 7,5 yıl boyunca yapılamaz denen, gerçekleşemez denen bir çok projeyi de hayata geçirdik. Ahi Evran Külliye projemiz, Cacabey Meydan düzenlememiz, İkizarası Kent Park projemiz gerçekten Kırşehir’imizin vizyon projeleri oldu. Yeni Terminalimiz, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezimiz ,Pazar Yerimiz, Çiçek Satış Merkezimiz, Tabiat parkımız, Yeşil Bant Projemiz, Çevre Konusunda yapmış olduğumuz projelerimiz, Parklarımız,Yol düzenlemelerimiz,Cadde düzenlemelerimiz Kırşehir’in vizyonunu en güzel Kırşehir’in en önemli projeleri inşallah kısa bir süre içerisinde hayata geçecek. 2014 yılında yola çıkarken sizler için 40 proje kitapçığımızda yer alan birçok projemizin hazırlık aşaması devam ediyor. Eski sanayi bölgesinde çok güzel planlama yaptık. Arka kısımlarda eski binaların olduğu yerlerde yapacağımız kentsel dönüşümle birlikte modern binaları inşa edeceğiz. Ulu Camii projemizle , planatoryum kültür parkla orası da Kırşehir’in en prestijli noktalarından bir tanesi olacak.Şehir hamamı projemiz ve yine Japon Bahçeci Projemiz,Aquapark projemiz ve Kent Parkımızın devamı olan Doğa park projemiz yine Kırşehir’imizin en önemli projeleri olarak inşallah kısa bir süre içerisinde hayata geçecek.”

Altyapı çalışmaları hakkında da bilgiler veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bütün caddelerimizde , ana caddelerimizde tekrar asfaltıyla, kaldırımlarıyla,peyzajıyla,aydınlatılmasıyla, her şeyiyle Kırşehir’imize yakışır modern normlarda bir cadde halinde getireceğiz. Cacabey meydanımızın etrafındaki binaların ilk etap cephe ihalelerini gerçekleştirdik. Uzun Çarşımız ihale haline geldi. 2. ve 3. Çarşı ile ilgili proje çalışmalarımızı başlattık. Bütün caddelerimizdeki cephe projelerimizi bitirdik. Banka Evleri Kentsel dönüşümü ile birlikte. Cumartesi Pazar yeri ile birlikte, yeni yapacağımız aile yaşam merkezleri bir tanesi Bağbaşı bir tanesi ise Aşıkpaşa Mahallesinde olacak. Bunlarla birlikte şehrimizin sosyal hayatı şekillenmeye devam edecek.”