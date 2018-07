Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Kente değer katacak, modern şehirleşmenin önünü açacak ve insanların yaşamını kolaylaştıracak hizmet ve projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

2009 yılında ilk göreve başlarken her mahallesi ile huzur dolu bir kentin tesisi yolunda kararlı adımlarla yola çıktık. Şehrimizde hayat standartlarını, sosyal yaşamın her alanında daha da yükseğe taşımak en büyük gayemiz oldu. Bu amaçla bir yandan şehrimizin modernizasyonuna çalışırken bir yandan da yeni projeler ve tesislerle Kırşehir’deki değişimi görünür kılmaya çalışıyoruz. Anadolu’nun parlayan yıldızı Kırşehir’imiz her şeyin en güzeline layık bu anlayışla modern ve öncü bir şehir oluşturmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Çağın gerekleri ile Kırşehir’i dizayn ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çağımızın gereklerini göz önünde bulundurarak yıllardır mahrum bırakılan hizmetleri öncelik edinerek şehrimize birçok alanda hizmet üretmeye çalışıyoruz. Gelecek için Kırşehir için çalışıyoruz insanımıza hizmet için geldiğimiz bu kutlu görevde alnımızın akıyla hemşehrilerimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Allah’ın izni ve hemşehrilerimizin teveccühü ile vatandaşlarımızın hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.

Kırşehir’imiz ve insanımız için ne yapsak az, vatandaşlarımıza layık olabilmek ve en iyi hizmeti üretip vatandaşlarımıza sunabilmek için çalışmalarımızı gece gündüz demeden gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki; en iyi hizmet çok çalışarak değil vatandaşımızın refahını, huzurunu, mutluluğunu ve geleceğini düşünerek yapılabilir.

Biz vatandaşlarımızın birlikteliği ile geleceğe güzel bir şehir taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi şehrimiz ve hemşehrilerimiz hizmetin en iyisine layık bizde hemşehrilerimize layık olmak için hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki Kırşehir için, hemşehrilerimiz için ne yapsak yapalım az bunun için hep daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmaya devam edeceğiz”